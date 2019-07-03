https://static.news.ru/photo/6c7526be-9d74-11e9-ae47-fa163e074e61_1024.jpg Марсело Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Марсело лишён водительских прав.

Как сообщает AS, футболист лишился водительского удостоверения за отказ проходить тест на содержание алкоголя в организме.

Игрок был задержан в Рио-де-Жанейро. Полицейские города заподозрили водителя в нахождении за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Марсело был выписан штраф на почти €700.

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