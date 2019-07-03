Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Марсело лишён водительских прав.
Как сообщает AS, футболист лишился водительского удостоверения за отказ проходить тест на содержание алкоголя в организме.
Игрок был задержан в Рио-де-Жанейро. Полицейские города заподозрили водителя в нахождении за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Марсело был выписан штраф на почти €700.
Футбольный клуб «Спартак» (Москва) расстался с 28-летним нападающим Зе Луишем, который продолжит карьеру в португальском «Порту», писал News.ru.