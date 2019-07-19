https://static.news.ru/photo/2c9c5ccc-aae6-11e9-b4d8-fa163e074e61_1024.jpg Александр Зинченко Фото: Robin Alam/Icon Sportswire/Global Look Press

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.

Зинченко, например, ездит то на рыбалку в Россию, то играет за «Уфу», и ему это прощается. А разве не было войны, когда Зинченко играл за «Уфу»? Они как дети, а взрослеют, когда карьеру завершат, — цитирует Сидоренко Sport Arena .

В прошедшем сезоне украинский хавбек сыграл за «Манчестер Сити» 29 матчей и отличился одним голом. В составе сборной Украины 22-летний Зинченко провёл уже 27 матчей, в которых забил два мяча.

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить туринский «Ювентус», ранее писал News.ru.