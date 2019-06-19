https://static.news.ru/photo/79dd5ae8-9279-11e9-85b8-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к нападающему московского «Локомотива» и сборной России Фёдору Смолову.

Федя всю жизнь мечтает играть за рубежом. Он, наверное, самый адаптированный из наших футболистов, блестяще говорит на английском. Но всегда непредсказуемо, как поведет себя организм при огромном стрессе, — приводит « Спорт-Экспресс » слова Слуцкого.

8 июня сборная России в игре с Сан-Марино одержала самую крупную победу в своей истории со счётом 9:0. Два мяча в этой встрече забил Смолов.

Ранее легенда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал сборную Аргентины после поражения от Колумбии со счётом 0:2 в первом матче Кубка Америки, писал News.ru.