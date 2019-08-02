https://static.news.ru/photo/3c6b8b58-b547-11e9-8d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Holgersson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведский нападающий Джордан Ларссон, подписавший контракт с московским «Спартаком», в пятницу был представлен журналистам вместе с другими новичками «красно-белых» на пресс-конференции, прошедшей на «Открытие Арене» в Тушино.

22-летний форвард, ранее выступавший за шведский клуб «Норчёпинг», является сыном Хенрика Ларссона — знаменитого нападающего сборной Швеции конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Я понимаю, что меня постоянно сравнивают с отцом. Но я себя не сравниваю с ним. Он выигрывал Лигу чемпионов, а я ещё очень молод и только начинаю карьеру. Но надеюсь совершенствоваться. Поэтому считаю, что переход в «Спартак» — это шаг в правильном направлении, — отметил Ларссон.

Говоря о своих тактических предпочтениях, шведский форвард признался, что в чемпионате Швеции он часто играл по системе с двумя нападающими (4-4-2) и надеется, что этот опыт пригодится ему и в Российской премьер-лиге.

Также Ларссон, чьё имя на латинице пишется Jordan и полностью совпадает с фамилией легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, выступавшего под 23-м номером, объяснил выбор своего игрового номера в «Спартаке».

По номеру на футболке вы можете понять, кто мой кумир, но я не могу себя с ним сравнивать. У него (Джордана. — Ред.) невероятный менталитет и профессионализм, — заявил журналистам Ларссон.

Генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн заявил, что клуб планирует нынешним летом приобрести ещё нескольких футболистов, писал ранее News.ru.