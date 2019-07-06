Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.
Казанцы заплатили грузинскому хавбеку €500 тысяч в качестве подписного бонуса. Зарплата Кварацхелии в казанском клубе составит €30 тысяч в месяц, но в будущем может быть увеличена до €50 тысяч, сообщает портал
Агент же заработал на трансфере 18-летнего футболиста €3 млн.
В прошедшем сезоне Кварацхелия сыграл семь матчей за московский клуб и отличился голом.
«Локомотив» выкупил Крыховяка у ПСЖ за €12 млн, писал News.ru.