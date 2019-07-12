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Бывший полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия рассказал о своём переходе в казанский «Рубин».

«Рубин» сразу предложил контракт на пять лет. То есть что бы ни случилось, я буду играть здесь ровно столько, сколько мне положено по контракту, и любая неопределенность просто исключена, — цитирует грузинского футболиста Sport24 .

Казанцы заплатили грузинскому хавбеку €500 тысяч в качестве подписного бонуса. Зарплата Кварацхелии в казанском клубе составит €30 тысяч в месяц, но в будущем может быть увеличена до €50 тысяч, сообщает портал Metaratings.ru .

Агент же заработал на трансфере 18-летнего футболиста €3 млн.

В прошедшем сезоне Кварацхелия сыграл семь матчей за московский клуб и отличился голом.

«Локомотив» выкупил Крыховяка у ПСЖ за €12 млн, писал News.ru.