https://static.news.ru/photo/b92b5f84-9d9a-11e9-acf5-fa163e074e61_1024.jpg Фёдор Кудряшов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Защитник Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции. 32-летним футболистом российской сборной интересуется стамбульский «Фенербахче».

Бывший футболист грозненского «Терека», «Ростова» и казанского «Рубина» сейчас находится в Москве. Он провёл тренировку с клубом первого российского дивизиона (ФНЛ) «Торпедо».

Фёдор поддерживает форму с командой, не более того, — пояснили корреспонденту News.ru в пресс-службе «автозаводцев».

Также к игроку, который прошлый сезон провёл в турецком клубе «Истанбул Башакшехир» (8 матчей, 1 гол), как сообщает « Чемпионат », проявляют интерес ещё несколько клубов из этой страны, а также петербургский «Зенит».

Ранее News.ru писал, что петербургский «Зенит» интересуется румынским защитником «Уфы» Йонуцем Неделчару.