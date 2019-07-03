Защитник Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции. 32-летним футболистом российской сборной интересуется стамбульский «Фенербахче».
Бывший футболист грозненского «Терека», «Ростова» и казанского «Рубина» сейчас находится в Москве. Он провёл тренировку с клубом первого российского дивизиона (ФНЛ) «Торпедо».
Фёдор поддерживает форму с командой, не более того, — пояснили корреспонденту News.ru в пресс-службе «автозаводцев».
Также к игроку, который прошлый сезон провёл в турецком клубе «Истанбул Башакшехир» (8 матчей, 1 гол), как сообщает «
Ранее News.ru писал, что петербургский «Зенит» интересуется румынским защитником «Уфы» Йонуцем Неделчару.