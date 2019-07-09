https://static.news.ru/photo/2eaf726e-a236-11e9-bc8b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в розыгрыше Кубка России по футболу произойдут изменения.

Реформа Кубка России будет, но как произойдёт — скажем позже. У нас есть несколько вариантов повышения значимости Кубка. Возможно, обладателю Кубка дадут возможность сыграть в стыковых матчах с тем клубом, кто выходит в Лигу чемпионов, а может — прямой выход в Лигу чемпионов, — передаёт слова Прядкина корреспондент News.ru.

Функционер добавил, что не хочет забегать вперёд, так как это прерогатива Российского футбольного союза (РФС), но реформу необходимо произвести, чтобы в Кубке не играли дублирующие составы команд.

Ранее Прядкин поделился мнением о возвращении пива на футбольные стадионы России, писал News.ru.