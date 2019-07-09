Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в розыгрыше Кубка России по футболу произойдут изменения.
Реформа Кубка России будет, но как произойдёт — скажем позже. У нас есть несколько вариантов повышения значимости Кубка. Возможно, обладателю Кубка дадут возможность сыграть в стыковых матчах с тем клубом, кто выходит в Лигу чемпионов, а может — прямой выход в Лигу чемпионов, — передаёт слова Прядкина корреспондент News.ru.
Функционер добавил, что не хочет забегать вперёд, так как это прерогатива Российского футбольного союза (РФС), но реформу необходимо произвести, чтобы в Кубке не играли дублирующие составы команд.
Ранее Прядкин поделился мнением о возвращении пива на футбольные стадионы России, писал News.ru.