https://static.news.ru/photo/c6a051e4-a964-11e9-be26-fa163e074e61_1024.jpg Агустин Рохель Фото: kc-camapa.ru

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков подтвердил, что защитник команды Агустин Рохель перейдёт во французскую «Тулузу».

Да, это так. Им интересовались несколько клубов, «Тулуза» сделала хорошее предложение, — цитирует Шашкова ТАСС .

Также функционер добавил, что стоимость трансфера составит €2,5 млн.

Рохель выступал за самарцев с лета 2018 года, за это время он провёл 19 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.