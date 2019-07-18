Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков подтвердил, что защитник команды Агустин Рохель перейдёт во французскую «Тулузу».
Да, это так. Им интересовались несколько клубов, «Тулуза» сделала хорошее предложение, — цитирует Шашкова
ТАСС.
Также функционер добавил, что стоимость трансфера составит €2,5 млн.
Рохель выступал за самарцев с лета 2018 года, за это время он провёл 19 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.
News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.