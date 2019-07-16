Очередной сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал с места в карьер. В первых же матчах было зафиксировано несколько неожиданных результатов, и даже команды из топ-5 либо потеряли очки, либо с огромным трудом взяли три очка. News.ru представляет главных действующих лиц первого тура РПЛ.

Александр Максименко, «Спартак»

В том, что «красно-белые» не опозорились на старте чемпионата и не проиграли на своём поле дебютанту премьер-лиги «Сочи», велика заслуга 21-летнего голкипера. Гости, и не думавшие уходить в глухую оборону на газоне «Открытия Арены», ещё в первом тайме создали парочку опасных моментов. А в начале второй половины встречи и вовсе должны были забивать — «Спартак» выручили Максименко и защитник Георгий Джикия. Единственного гола Самюэля Жиго, забитого на третьей добавленной минуте, хватило москвичам для победы. Которой могло не быть, если бы не подвиги вратаря «красно-белых».

Спартак - Сочи. 1:0. Самуэль Жиго, Российская Премьер-Лига, 1 тур 13.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Александр Анюков, «Крылья Советов»

Помните фильм «Старики-разбойники», где герой Юрия Никулина всячески старается доказать, что его рано отправлять на пенсию? Вот и 36-летний защитник самарской команды блестяще справился с ролью следователя Николая Мячикова — разумеется, применительно к футбольной карьере. В петербургском «Зените» Анюкова уже и «на пенсию» проводили, предложив должность одного из тренеров команды. Александр вроде бы согласился и... подписал контракт на один год, чтобы в качестве действующего футболиста помочь «Крыльям Советов» из его родной Самары. И ведь как помог: в стартовом туре волжане абсолютно по делу обыграли ЦСКА (2:0). А сам Анюков носился по своей правой бровке, как двадцатилетний юноша, успевая и в обороне, и в атаке.

Зоран Нижич, «Ахмат»

В одном из самых зрелищных матчей тура, который прошёл поздним воскресным вечером в Грозном, победа досталась хозяевам, хотя фаворитами считались гости. «Краснодар» совсем недавно убедительно выиграл предсезонный турнир в Австрии, а теперь, казалось, был готов продолжить победную серию в поединке с «Ахматом». По ходу встречи соперник нанёс 18 ударов по воротам грозненцев, однако голкиперу Евгению Городову пришлось отражать лишь три летевших в створ мяча. В том, что восемь ударов «Краснодара» пришлись мимо цели, а ещё семь были заблокированы, «виновата» цепкая и надёжная оборона хозяев во главе с 29-летним хорватом Зораном Нижичем. Который со своим ростом в 195 сантиметров не только снимал все верховые мячи, но и в целом обеспечивал порядок и спокойствие в собственной штрафной.

Гиа Григалава, «Арсенал»

Старт нового сезона подтвердил не самую приятную тенденцию последних лет: с центральными защитниками в России были и остаются серьёзные проблемы. Оттого на этой важнейшей позиции у нас по-прежнему в большой чести легионеры. Вот и в нашей символической сборной компанию хорвату Нижичу составил грузин Гиа Григалава из тульского «Арсенала». В матче открытия чемпионата с московским «Динамо» он не только добротно исполнял свои основные функции, но и спас команду от поражения, забив суперэффектный гол. Пробить по катящемуся мячу так, что тот пушечным ядром влетает в нижний угол ворот, получается не у каждого нападающего. А тут — центральный защитник! Правда, не забываем, за какую команду он играет: в «Арсенале» сложно не быть «пушкарём» или «стрелком-оружейником».

Арсенал - Динамо. 1:1. Гиа Григалава, Российская Премьер-Лига, 1 тур 12.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Эльмир Набиуллин, «Сочи»

Дебютанты РПЛ с Черноморского побережья, как было сказано выше, устроили «антикурорт» на футбольном поле для обитателей арены в Тушино. Удивительно то, что в своём нынешнем составе сочинцы собрались лишь за несколько дней до начала чемпионата. Но главному тренеру Александру Точилину удалось оперативно найти всем новичкам оптимальные позиции на поле и посвятить их в тонкости своего понимания футбола. Сложнее всех вписаться в игру «Сочи» было квартету бывших игроков «Зенита», только-только перешедших в новую команду. Но все в общем и целом справились неплохо. А левый защитник Эльмир Набиуллин и вовсе стал одной из самых ярких персон матча, сделав на своём фланге посмешищем спартаковца Николая Рассказова.

Александр Ерохин, «Зенит»

Действующий чемпион страны на старте нового сезона тоже испытал большие проблемы в поединке с новичком РПЛ. «Тамбов» на протяжении всего первого тайма сдерживал атаки петербуржцев, а перед самым перерывом едва не забил, угодив мячом в штангу. Кто знает, как сложился бы матч, не забей Александр Ерохин гол «из раздевалки» — на первой же минуте второго тайма. Затем сразу последовал второй — от Артёма Дзюбы, и этого хватило «Зениту» для победы (2:1). Между тем Ерохин ещё в недавнем матче за Суперкубок, проигранный «Локомотиву» со счётом 2:3, стал одним из немногих светлых пятен в составе «сине-бело-голубых», выйдя тогда на поле лишь во втором тайме. Надеемся, что травмы наконец-то оставят в покое полузащитника сборной России, и он будет постоянно демонстрировать качественный футбол, как в матче с «Тамбовом».

Алексей Ионов, «Ростов»

А вот ещё один подопечный Станислава Черчесова по национальной команде словно и не уходил на летние каникулы. Фланговый атакующий хавбек ростовчан Алексей Ионов и концовку минувшего сезона провёл ударно (вспомните, например, его победный гол в ворота сборной Кипра в июньском отборочном матче Евро-2020), и сейчас демонстрирует отменную готовность. В домашней встрече с «Оренбургом» 30-летний вингер сначала отдал голевую передачу Элдору Шомуродову, а затем отличился и самолично. В итоге «гол плюс пас» от Ионова обеспечили дончанам победу со счётом 2:1. Есть такое ощущение, что в команде Валерия Карпина тандем Ионов — Шомуродов станет главной ударной силой.

Ростов - Оренбург. 2:0. Алексей Ионов, Российская Премьер-Лига, 1 тур 13.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Эрик Бикфалви, «Урал»

Без румынского атакующего хавбека нынешний «Урал» уже трудно представить. Эрик Бикфалви умеет и пас результативный отдать, и усилия партнёров в гол воплотить. В домашнем поединке с «Уфой» 31-летний легионер екатеринбургского клуба оформил дубль, забив на 14-й и 49-й минутах. При этом за 90 минут Эрик четырежды ударил в створ ворот, вышел победителем в девяти единоборствах из 22 (для атакующего игрока это совсем неплохо), по разу успешно пускался в дриблинг и перехватывал мяч, 70% его передач были точными. Также он отрабатывал в обороне, по разу заблокировав удар соперника и выбив мяч из своей штрафной. При двух забитых мячах, естественно, все статистические интернет-ресурсы насчитали Бикфалви самый высокий рейтинг среди всех участников матча.

Хвича Кварацхелия, «Рубин»

«Так всегда бывает: уходит игрок из команды — и случается „оборотка“, то есть он обязательно забьёт тем, от кого ушёл», — именно так, с налётом фатализма, прокомментировал гол 18-летнего грузинского хавбека главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. История действительно получилась почти голливудская: ещё полгода назад Хвича Кварацхелия, взятый в аренду у клуба «Рустави», радовал болельщиков «железнодорожников» и их наставника своей яркой игрой, но летом «Локо» удивительным образом не сумел выкупить контракт юного таланта, и тот оказался в казанском «Рубине». В первом же туре чемпионата «Рубин» приехал в Черкизово, Кварацхелия вышел на замену на 66-й минуте, а на 76-й отправил мяч в ворота своей бывшей команды, принеся казанцам ничью (1:1). Трибуны освистали Хвичу, но разве грузинский парнишка виноват, что его прошляпили менеджеры «Локомотива»?

Локомотив - Рубин. 1:0. Алексей Миранчук, Российская Премьер-Лига, 1 тур 15.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Локомотив - Рубин. 1:1. Хвича Кварацхелия, Российская Премьер-Лига, 1 тур 15.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Бернард Бериша, «Ахмат»

Хозяева в поединке «Ахмат» — «Краснодар» не только надёжно оборонялись, о чём сказано выше, но и сами создавали опасные моменты у ворот соперника. Больше всех преуспел у грозненцев в атаке 27-летний косовар Бернард Бериша. Для начала он заработал пенальти, вынудив нарушить правила защитника гостей Сергея Петрова. Правда, 11-метровый Берише реализовать не удалось — здорово сыграл голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Однако настырный вингер «Ахмата» продолжал искать свой шанс — и нашёл его. После подачи Ризвана Уциева с правого фланга Бериша эффектно пробил боковыми «ножницами», и мяч после небольшого рикошета от капитана «быков» Александра Мартыновича скользнул по перчаткам Сафонова и закатился в ворота. Красивый, хотя и немного курьёзный гол принёс «Ахмату» победу.

Александр Соболев, «Крылья Советов»

В первом же туре чемпионата болельщики увидели два дубля: компанию уральцу Эрику Бикфалви составил самарец Александр Соболев. Нападающему «Крыльев» всего лишь 22 года, но завидные габариты (рост 195 сантиметров, вес 85 килограммов) позволяют ему успешно таранить оборону соперника. Всю пробивную мощь уроженца Барнаула могли ощутить на себе в минувшее воскресенье московские «армейцы». Соболеву понадобилось менее 10 минут в начале второго тайма, чтобы дважды забить Игорю Акинфееву. Сначала Александр здорово принял мяч на грудь, находясь между Марио Фернандесом и Виктором Васиным, ушёл из-под опеки последнего и точно пробил низом. А затем заставил всё того же Васина сфолить на себе в штрафной, после чего уверенно реализовал пенальти. Неужели у Дзюбы в скором времени появится достойный конкурент в сборной?