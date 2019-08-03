«Крылья Советов» потерпели домашнее поражение от московского «Локомотива» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:1. Мячи составе «железнодорожников» записали на свой счёт нападающий Фёдор Смолов, головой замкнувший навес Мацея Рыбуса, и Гжегож Крыховяк, принёсший победу на 94-й минуте.
Благодаря этому «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья» опустились на 11-е.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб планирует нынешним летом приобрести ещё нескольких футболистов, писал ранее News.ru.