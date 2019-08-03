Фото: Сергей Булкин/News.ru

Парижский футбольный клуб ПСЖ одержал победу над «Ренном» в матче за Суперкубок Франции.

Встреча завершилась со счётом 2:1. Парижане завоевали трофей в рекордный девятый раз. Более того, в седьмой — подряд. Встреча проходила в городе в Шэньчжэн (Китай). Сезон-2019/20 чемпионата Франции стартует 9...