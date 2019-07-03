За свою карьеру полузащитник Сергей Кривец успел поиграть за французский «Мец», за польский «Лех», дважды заходил в БАТЭ и даже покорял чемпионат Китая с «Цзянсу Сайнти». Сейчас хавбек выступает за «Динамо-Брест», однако старт сезона вынужден был пропустить из-за травмы, которая выбила его на два месяца.

— Хотелось бы узнать ваше самочувствие. Как проходит восстановление от травмы?

— Уже постепенно приступил к беговой работе. Думаю, что через недельку—две начну работать в общей группе. Можно сказать, что я в этом плане уже на финишной прямой.

— Нет никакой зависти к ребятам или спортивной злости, что они там без вас добиваются таких высоких результатов?

— Нет, никакой завести. Есть желание выйти и поучаствовать в этом всём (улыбается). Когда видишь, что игра идёт, зритель активно поддерживает команду, то тоже хочется выйти на поле и получить удовольствие от футбола. Рад за ребят, честно. В прошлом сезоне в каких-то моментах нам было тяжеловато, а сейчас просто попёрло.

— За счёт чего произошло такое преображение команды? В предыдущие годы вы занимали то четвёртое место, то шестое, а сейчас лидируете в турнирной таблице.

— У нас сейчас хорошее финансовое положение, а также стабилизировалась ситуация вокруг тренерского состава. Мы уже год работаем с Марцелом Личкой. Для клуба это очень хорошо, когда нет таких больших перестановок у руля коллектива. Когда я только перебрался в Брест, то тогда за буквально три месяца поменялось три тренера. Сейчас же наступили более стабильные времена, из-за чего у нас наладилась игра и установился хороший микроклимат в команде.

— Можно ли сказать, что если раньше футболисты в основном посматривали в сторону БАТЭ, то теперь и на «Динамо-Брест» поглядывают?

— Мне кажется, что такая тенденция появилась даже не в этом году, она существуют последние пару сезонов точно или больше. В Бресте проделывают огромную работу: как с игроками, так и с болельщиками, стараются развивать клуб и инфраструктуру. Если говорить об организации матчей и атмосфере на стадионе, то у нас она самая лучшая, наверное, во всей Белоруссии. Это не проходит незамеченным. Очень многие хотят приехать в Брест и провести у нас матч.

— Стадион не удручает? Он очень старенький. Плюс по матчу с «Ислочью» (5:1) сложилось впечатление, что для «Динамо» вместительности в 10 тысяч зрителей — это уже маловато.

— Да, тоже разговаривали на эту тему. Если бы в Бресте был чисто футбольный стадион, а также с большей вместимостью, то на наших матчах могли собираться 15–18 тысяч зрителей. Новая арена позволила бы в более комфортных условиях следить за перипетиями игры. Хотя надо отдать должное и нашему нынешнему стадиону, ведь когда он забит битком — это очень приятно. Но арены новой не хватает, но вроде бы подвижки в этом направлении какие-то есть. Может быть, со временем он будет.

— Слышал, что пару лет назад «бело-голубые» не могли похвастаться большой посещаемостью...

— Да, столько людей не ходило. Но на это были свои причины: и неудачное выступление команды, и нестабильное финансирование. И, как мне кажется, как и во многих клубах, просто не обращали внимание на своего болельщика. Придёт — значит придёт. Не придёт — да и ладно. Сейчас же всё по-другому. Футбол постепенно завоёвывает внимание публики, люди постепенно идут и идут. Это показывает то, что можно организовать нормальную работу со зрителем. Было бы желание.

— Какая атмосфера сейчас установилась в коллективе? Когда в команде собрано много амбициозных ребят, то как они могут уживаться? Кто-то ведь получает больше игровой практики, а кто-то — меньше.

— Могу сказать, что в этом сезоне у нас просто замечательная атмосфера. Этому способствует то, что у нас установилась в клубе стабильность, нет шатания из стороны в сторону. И ребята подобрались замечательные, мы понимаем, чего хотим, к какой цели стремимся. Это нас сближает. Костяк-то у нас небольшой, что идеально на самом деле. Те 16–17 человек, которые тянут команду вверх, они есть. Плюс есть талантливая молодёжь, которая старается нам помогать. Если бы было больше опытных футболистов, то тогда да, могли бы быть какие-то проблемы в коллективе. Когда в обойме 22–23 человека, которые имеют своё мнение, хотят играть, то это не идёт на пользу.

— Не подкалываете ребят на тему, что пускай они выигрывают, пока вы травмированы, но после возвращения Кривца «Динамо» заиграет ещё лучше?

— Нет, такого точно нет (смеётся). Наоборот, все партнёры стараются узнать моё самочувствие и сами спрашивают о том, когда я уже вернусь на поле. Все видят, что тот же матч с «Ислочью» показал, что у нас есть перспективная молодёжь, которую можно выпустить при удачно складывающемся матче. А если всё складывается не в нашу пользу, то пока, по сути, некем было бы её усилить — у нас много травмированных. Для достижения цели важен каждый боец (улыбается).

— Как вам живётся в Бресте? Он очень тихий и размеренный, в нём нет той суматохи, которая присуща многим крупным городам.

— Понятно, что это не Минск, но в каждом городе есть свои плюсы. Здесь — это спокойствие и отсутствие каких-либо затруднений в передвижении: везде успеваешь, всё находится очень близко. Город небольшой, все тебя знают. Куда бы ты не пришёл, то свою долю внимания получишь. Понятно, что кто-то привык к более быстрому ритму жизни, но тут всё индивидуально.

— «Динамо» дважды взрывало информационное поле: сначала это было партнёрство с шейхами из ОАЭ, а затем приглашение на пост руководителя клуба Диего Марадоны. Как к этому отнеслись внутри команды? Давайте начнём с первой новости.

— Нас это никак не касается. Мы тренируемся, шейхов не видели ни разу. Вроде какое-то партнёрство с ними действительно есть, но насколько оно плодотворное, — это я затрудняюсь вам сказать. Это вам лучше всё спросить у нашего руководства, оно уж точно в курсе. Для нас важна стабильность, в том числе и в финансовом плане. Что касается Марадоны, то было здорово, когда он приехал. Скажу, что это не только в постсоветском пространстве вызвало интерес, но и в Европе тоже. У меня многие знакомые стали интересоваться тем, куда же это приехал легендарный аргентинец, что это за клуб такой (улыбается). Это просто великолепный пиар-ход со стороны руководства.

— Долго ли смеялись, когда через пару дней узнали, что ваш аргентинский руководитель просто пропал затем?

— Это Марадона. Мне кажется, что он просто эпатажный человек, от которого можно ожидать чего угодно. Он даже на чемпионате мира в России вёл себя весьма вызывающе. Я думаю, что многие ожидали, что он может что-то подобное отчебучить, так что считаю, что это всё было сделано лишь для пиара. Вряд ли кто-то ожидал, что он действительно будет тут работать по-настоящему.

— А хоть что-то рассказать или чему-то научить он успел? Понятно, что отдыхать может и Милевский научить, если помнить его былые загулы в киевском «Динамо».

— Была встреча с командой, где он говорил, что скоро снова приедет в Белоруссию и будет нас тренировать, научит всему. Довольно долго мы с ним общались, было приятно такое внимание аргентинца. А вот затем он не вернулся.

— Наверное понял, что в «Динамо» собрались хорошие ребята, которые и без него смогут добиться результата.

— Может быть (смеётся), не знаю. Потом он решил перебраться в Венесуэлу, где начал руководить клубом «Дорадос». Может, больше денег дали (улыбается).

— На память о таком событии фотография хотя бы осталась?

— Да, конечно, осталась. Он молодец, что приехал и пообщался с командой, нас это воодушевило.

— Нет ли в коллективе какой-то нервозности из-за того, что лидируете в чемпионате? Это непривычно для «Динамо», плюс, скорее всего, в голове присутствует мысль о том, как бы не упустить это первое место.

— Да нет, я не думаю, что такое есть. Понятно, что есть какое-то давление, плюс конкуренты не собираются отдавать нам первое место без боя: «Шахтёр», БАТЭ. Мы стараемся не расслабляться, так как понимаем, что если будут осечки, то нас сразу нагонят. У нас довольно опытная команда, поэтому никакой особой скованности у ребят нет. Думаю, что мы сможем справиться со всем прессом и достойно пройти всю дистанцию.

— Сейчас есть такое, что стараетесь более пристально следить за результатами конкурентов?

— Конечно. Стараешься посматривать за результатами БАТЭ и «Шахтёра», чего тут скрывать-то. Приятно, когда конкуренты теряют очки (улыбается).

— А если не секрет, то какие цели на сезон и на будущее поставлены перед «Динамо»? Если не брать в расчёт ваше лидерство в Высшей лиге.

— Хотим попасть в медали, а затем оказаться в еврокубках. Да, именно такие цели стоят, но надо давать себе отчёт, что на выполнение всего этого нужно не год–два, а больше времени. Плюс у нас есть своя академия, которая в будущем нам даст своих воспитанников. Сейчас большое внимание уделяется как раз развитию детского спорта, это ведь фундамент всех будущих достижений. Может, уже через пять–шесть лет молодые футболисты будут составлять костяк «Динамо».