https://static.news.ru/photo/d3ca5720-b2c4-11e9-b4cd-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» намерен предложить московскому ЦСКА сделку по форварду Фёдору Чалову.

Как сообщает « Чемпионат », сумма потенциального трансфера составляет €15 млн.

Ранее в СМИ была информация, что в борьбу за 21-летнего россиянина вступили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Британские клубы оценивают Чалова в 20 млн фунтов стерлингов. Помимо «мерсисайдцев» и «манкунианцев» Чаловым активно интересуются лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Манчестер Сити».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей.

Ранее Чалов заявил, что ему хотелось бы закрепиться в основном составе национальной команды, писал News.ru.