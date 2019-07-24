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Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Андрей Панюков назвал главную задачу команды на новый сезон.

Наша цель — попасть в Лигу Европы. Считаю, «Урал» к этому готов и по составу, и по игре. И у нас есть огромное желание показать такой результат, — цитирует Панюкова...