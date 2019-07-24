Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обладает наибольшей прибылью среди спортсменов от публикаций в своём личном аккаунте в Instagram.
Как сообщает порта Hopper, который специализируется на управлении и маркетинге в социальных сетях, один пост португальца в Instagram приносит ему €874 361. Среди всех спортсменов Роналду занимает первое место, опережая бразильского форварда Неймара (€647 417) и представителя Аргентины Лионеля Месси (€581 061).
34-летний футболист пять раз становился обладателем «Золотого мяча» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
Как писал News.ru, Роналду остановил автобус сборной Португалии ради мальчика, болеющего раком.