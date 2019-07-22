https://static.news.ru/photo/ed5a1250-ac72-11e9-b635-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Filipe Amorim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ньоне, пригороде Женевы, 22 июля состоялась жеребьёвка отборочного раунда Лиги Чемпионов, в который впервые в своей истории попал футбольный клуб «Краснодар».

По итогам жеребьёвки «быкам» досталось киевское «Динамо», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил это решение.

Ранее УЕФА объявлял, что российские и украинские команды не смогут играть друг против друга в связи с конфликтами, которые проходят между Россией и Украиной соответственно.

В итоге российскому клубу попался португальский «Порту», киевское «Динамо» сразится с бельгийским «Брюгге». Первые матчи отборочного раунда пройдут 6/7 августа, ответные 13 августа.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил прошение Российского футбольного союза (РФС) о возможности досрочного получения тренерской лицензии Pro Мурадом Мусаевым, писал News.ru.