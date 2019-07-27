https://static.news.ru/photo/bd9be3d4-b09d-11e9-ac97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Иван Игнатьев. Ещё один гол записал на свой счёт Магомед Сулейманов.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» опустился на последнее.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых» Фёдору Черенкову, писал News.ru.