В очередной порции матчей, объединённых вывеской третьего тура Российской премьер-лмом (РПЛ), хватало и неожиданных результатов, и судейских скандалов, и первого реального использования системы видеоассистентов рефери (VAR) в чемпионате страны. News.ru представляет главных действующих лиц третьего тура РПЛ.

Антон Шунин

«Динамо»

Тур получился урожайным на сухие победы – сразу шесть команд сумели удержать свои ворота на замке, но при этом явного лидера среди вратарей, который отметился бы несколькими умопомрачительными сэйвами, выделить трудно. Пожалуй, на общем фоне ярче других выглядит капитан столичных динамовцев. В пятничном матче с «Уралом» при счёте 2:0 Антон Шунин эффектно «потащил» мяч после убойного удара головой Эрика Бикфалви метров с восьми. Эпизод был во многом ключевым: отыграй гости один мяч – и долгожданной первой победы «бело-голубых» на новенькой «ВТБ Арене» могло и не быть.

Сергей Петров

«Краснодар»

Единственная крупная победа в туре случилась в субботу в Краснодаре – и при желании можно было составить нашу символическую сборную едва ли не целиком из игроков команды Мурада Мусаева. В том, что «дерби Краснодарского края» против дебютантов премьер-лиги из Сочи получилось необычайно зрелищным, есть заслуга каждого футболиста «зелёно-чёрных: все на своих позициях смотрелись гармонично и действовали эффективно. Вот и правый защитник «быков» Сергей Петров отлично исполнил роль «модератора» для левофлангового сочинцев Эльмира Набиуллина. В итоге все закончилось второй жёлтой карточкой и удалением экс-игрока «Зенита», а Петров в концовке помог Магомеду-Шапи Сулейманову сотворить красивейший гол, отдав удобную и своевременную передачу под удар.

Краснодар - Сочи. 3:0. Магомед-Шапи Сулейманов, Российская Премьер-Лига, 3 тур 27.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Седрик Гогуа

«Тамбов»

Если кто не в курсе, не удивляйтесь, почему это у футболиста с грузинской фамилией какое-то странное «заморское» имя. Гогуа – это темнокожий футболист из Кот д’Ивуара, которого отыскал в российских футбольных дебрях и предъявил болельщикам эпатажный тренер «Тамбова» Александр Григорян. И молодой центральный защитник уже в одном из первых своих матчей за новую команду против «Спартака» открыл счёт забитым мячам. При этом и со своими прямыми обязанностями справлялся недурно, не позволяя «красно-белым» проникнуть в штрафную и оттуда угрожать воротам. Что может быть лучшей характеристикой для центрального защитника, чем забитый мяч в чужие ворота и ноль пропущенных в свои?

Павел Аликин

«Уфа»

Ещё один отличившийся в этом туре игрок центра обороны – капитан «Уфы» Павел Аликин. Правда, формально забитый мяч у него «отобрали» и переписали как автогол защитника «Крыльев Советов» Владимира Полуяхтова. Но, думается, Аликин в десяти случаях из десяти согласится с подобным развитием событий, если в итоге такое слегка курьёзное взятие ворот – от спины соперника – будет приносить уфимцам три очка. Именно так случилось в матче третьего тура, где подопечным Вадима Евсеева обязательно нужно было побеждать после двух обидных поражений с одинаковым счётом 2:3. Самарцам «Уфа» тоже забила дважды, но пропустила всего один – и наконец-то победила. А Аликин стал одним из главных творцов этой победы.

Сослан Таказов

«Тамбов»

Так вышло, что сенсационную победу над «Спартаком» дебютант РПЛ «Тамбов» добыл благодаря голам двух своих защитников. Почин Седрика Гогуа во втором тайме поддержал Сослан Таказов. После подачи с углового левый защитник «волков» взмыл в воздух и абсолютно без помех эффектным ударом головой вогнал мяч в сетку ворот Александра Максименко. Очевидно, что спартаковская оборона в этом эпизоде допустила поистине вопиющую ошибку, но сей факт ничуть не умаляет красоты и важности гола Таказова. Ведь при счёте 2:0, как признался наставник тамбовчан Александр Григорян, уже появилось ощущение, что победу команда не упустит. Так оно и вышло.

https://youtu.be/B-X45K0M8BA

Вандерсон

«Краснодар»

Фундамент в разгром сочинцев в «краевом дерби» заложил своей чрезвычайно активной игрой в дебюте встречи бразильский атакующий хавбек «Краснодара». Он и сам мог открыть счёт, однако не использовал выгоднейший момент, когда его удобным пасом вывел тет-а-тет с вратарём гостей Ари. Проиграв дуэль Николаю Заболотному, Вандерсон не опустил рук и через несколько минут помог забить Ивану Игнатьеву, нацелено прострелив со своего правого фланга. Бразилец и в дальнейшем продолжал играть важную роль в атакующих акциях «Краснодара», и наряду с Петровым может записать себе в актив описанный выше досрочный уход с поля сочинского вингера Набиуллина.

Роман Ерёменко

«Ростов»

Поединок в Туле между «Арсеналом» и «Ростовом» получился самым разудалым и щедрым на голы в этом туре: соперники общими усилиями пять раз отправляли мяч в ворота. Старт фейерверку результативности дал полузащитник ростовчан Роман Ерёменко. Его удар со штрафного под перекладину был одновременно мощным и эффектным, не оставив шансов на спасение голкиперу «оружейников» Артуру Нигматуллину. Пока отказавшийся от услуг атакующего хавбека «Спартак» мучительно ищет конструктора игры в середине поля и не может наладить реализацию редких голевых моментов, Ерёменко встраивается в игру команды Валерия Карпина и вскоре может стать одной из ключевых фигур не только в составе «жёлто-синих», но и в масштабах всего чемпионата РПЛ.

Арсенал - Ростов. 0:1. Роман Еременко, Российская Премьер-Лига, 3 тур 28.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Даниил Фомин

«Уфа»

Пока «Краснодар» Мурада Мусаева постепенно превращается в «дрим тим» российского размаха, воспитанники краевого футбола не теряются и в других клубах премьер-лиги. Вот и 22-летний Даниил Фомин, совсем недавно перестав по возрасту проходить в состав молодёжной сборной России, старается выйти на ведущие роли в «Уфе», подписавшей с ним полноценный контракт. Центральный полузащитник в поединке с «Крыльями Советов» не только выполнял большой объём работы, но и стал автором первого гола. Для этого Фомину пришлось исполнить сложнейший удар – головой в динамике, двигаясь навстречу мячу. Чем-то этот гол напомнил взятие ворот в исполнении Хвичи Кварацхелии, когда грузинский талант огорчил свою бывшую команду в Черкизове в первом туре нынешнего чемпионата.

https://youtu.be/9hRshovirOo

Кирилл Панченко

«Динамо»

«Бело-голубые» после довольно странной летней селекции вошли в новый сезон с раздутыми штатами игроков оборонительного плана и острым дефицитом нападающих. Тем удивительнее выглядело решение наставника команды Дмитрия Хохлова в стартовых турах держать в запасе Кирилла Панченко. Но вот, наконец, пробил и его час – в домашнем поединке с «Уралом». И Панченко сделал всё, чтобы застолбить за собой место в «основе». Через него, действовавшего слегка в оттяжке, из глубины поля, развивались почти все атаки «Динамо». А уж когда Кирилл забил второй мяч своей команды, довершив начатую Рамилем Шейдаевым «штыковую атаку», специальному жюри не оставалось другого выхода, кроме как признать форварда лучшим игроком матча.

Элдор Шомуродов

«Ростов»

Атакующая группа игроков «Ростова» постепенно приобретает всё более угрожающее для соперников смысловое наполнение. О «донском ренессансе» Романа Ерёменко уже сказано чуть выше, а непосредственно в линии нападения всё более настойчивыми и умелыми «делателями погоды» выглядят Алексей Ионов и Элдор Шомуродов. Редкостью становится матч, в котором не забили бы сразу оба форварда национальных сборных – соответственно России и Узбекистана. Вот и в поединке с Туле вслед за убойным штрафным от Ерёменко по голу записали на свой счёт Ионов и Шомуродов. Нашего гостя из солнечного Узбекистана награждаем попаданием в символическую сборную по той причине, что он к своему результативному удару добавил эффектную голевую передачу – как раз на Ионова. А «Ростов» в итоге обыграл «Арсенал» на выезде (3:2).

Арсенал - Ростов. 1:3. Эльдор Шомуродов, Российская Премьер-Лига, 3 тур 28.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Иван Игнатьев

«Краснодар»

Многие болельщики и специалисты порадовались на старте нынешнего сезона высокой результативности российских клубов. Правда, за три тура пока не было зафиксировано ни одного хет-трика, но по два мяча в одной встрече игроки уже забивали. В первом туре дубли оформили самарец Александр Соболев и уралец Эрик Бикфалви, а теперь пришёл черёд краснодарца Ивана Игнатьева. Два своих разящих удара 20-летний нападающий успел нанести ещё в первом тайме, фактически предрешив исход встречи. При этом форвард проявил настоящее голевое чутьё, сначала вовремя открывшись под прострел Вандерсона, а затем в нужном месте подкараулив отскок мяча от вратаря гостей после пушечного удара Тони Вильены.