Футбольный клуб «Краснодар» расстался с защитником Романом Шишкиным по обоюдному согласию сторон.
Пресс-служба «Краснодара» поблагодарила футболиста за работу и пожелала ему удачи в дальнейшей профессиональной карьере.
Шишкин перешёл в «Краснодар» в 2017 году. За это время он провёл 34 официальных матча в составе «чёрно-зеленых», забив один мяч и отдав две результативные передачи. Вторую половину сезона-2018/19 игрок провёл в аренде в самарских «Крыльях Советов».
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