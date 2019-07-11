https://static.news.ru/photo/b8cf1824-a3f7-11e9-a031-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар» расстался с защитником Романом Шишкиным по обоюдному согласию сторон.

Пресс-служба «Краснодара» поблагодарила футболиста за работу и пожелала ему удачи в дальнейшей профессиональной карьере.

Шишкин перешёл в «Краснодар» в 2017 году. За это время он провёл 34 официальных матча в составе «чёрно-зеленых», забив один мяч и отдав две результативные передачи. Вторую половину сезона-2018/19 игрок провёл в аренде в самарских «Крыльях Советов».

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