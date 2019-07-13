https://static.news.ru/photo/e72ff4d6-a564-11e9-ba5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CC BY 3.0/Wikimedia

Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт со шведским форвардом Маркусом Бергом.

Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано на один сезон. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Сезон-2018/19 швед провёл в «Аль-Айне» (ОАЭ), где забил 14 голов в 29 матчах во всех турнирах.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде сразится с грозненским «Ахматом».

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