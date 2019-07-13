Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт со шведским форвардом Маркусом Бергом.
Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано на один сезон. Финансовые условия сделки не сообщаются.
Сезон-2018/19 швед провёл в «Аль-Айне» (ОАЭ), где забил 14 голов в 29 матчах во всех турнирах.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде сразится с грозненским «Ахматом».
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