Футбольный клуб «Краснодар» согласовал условия перехода полузащитника Тони Вилены из «Фейенорда». 24-летний голландец подписал долгосрочное личное соглашение, сообщает пресс-служба «быков».
На сборе в Австрии он присоединится к своей новой команде и начнёт в её составе готовиться к старту сезона-2019/20, — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».
В прошедшем сезоне хавбек сыграл в 39 матчах. В его активе 15 очков (7 голов и 8 результативных передач). За национальную команду он провёл 15 матчей, однако результативными действиями отметиться не сумел. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила €8—9 млн.
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