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Организационный комитет «Катар-2022» совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжают готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, несмотря на слухи о переносе турнира в другую страну.

К концу этого года у нас будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Всё в силе, — приводит слова члена оргкомитета мирового первенства ТАСС. Ранее...