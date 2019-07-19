Футбольный клуб «Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:2. После первого тайма краснодарцы уступали со счётом 0:2, однако сумели сравнять счёт и выйти вперёд. Победный гол записал себе в актив эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес.
Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Уфа» опустилась на 15-е.
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