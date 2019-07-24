Полузащитник французского футбольного клуба «Сент-Этьен» Реми Кабелла продолжит карьеру в «Краснодаре».
Как сообщает журналист американского портала Yahoo Sports France Маню Лонжон, стороны достигли соглашения о трансфере.
Rémy Cabella s’en va !— Manu (@ManuLonjon)
Accord Krasnodar / ASSE !
July 24, 2019
23 июля стало известно, что «Краснодар» предложил игроку трёхлетний контракт с зарплатой €3 млн в год.
В сезоне-2018/19 Кабелла провёл за «Сент-Этьен» 34 матча в Лиге 1, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.
News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.