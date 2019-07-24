Реми Кабелла Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник французского футбольного клуба «Сент-Этьен» Реми Кабелла продолжит карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает журналист американского портала Yahoo Sports France Маню Лонжон, стороны достигли соглашения о трансфере.

23 июля стало известно, что «Краснодар» предложил игроку трёхлетний контракт с зарплатой €3 млн в год.

В сезоне-2018/19 Кабелла провёл за «Сент-Этьен» 34 матча в Лиге 1, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.

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