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Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан, подписавший контракт с самарскими «Крыльями Советов», объяснил своё решение.

Решение покинуть «Ростов», конечно, было тяжёлым. Но я не видел, что могу там играть, поэтому решил помочь «Крыльям». Я чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу команде. Я...