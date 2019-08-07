Бывший полузащитник футбольного клуба «Динамо» Огнен Короман сообщил о своём возвращении в московскую команду.
40-летний сербский спортсмен написал под постом в своём Instagram, что станет тренером «сине-белых».
Скоро я вернусь к своему клубу, на этот раз в качестве тренера, — написал он.
Хавбек выступал за «Динамо» в сезоне-2002/03. Последним клубом, за который он играл, стали «Крылья Советов» (с 2011 по 2013 год).
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Урожай» приобрёл нападающего молодёжной команды «Динамо» Тимура Мелекесцева, писал News.ru.