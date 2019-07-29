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Бывший спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Игорь Корнеев, считает, что переход полузащитника Малкома из «Барселоны» в состав «сине-бело-голубых» только поможет команде оторваться от остальных.

Кто, кроме питерцев, в России готов тратить такие суммы? Никто. С новым лимитом отрыв топовых, с точки зрения бюджета, команд от остальных будет только расти. Вот «Зенит» и будет делать разницу с помощью Малкома, — цитирует Корнеева « Советский Спорт ».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Малком провёл за «Барселону» 14 матчей, забив в них один мяч.

Петербургский «Зенит» активно ведёт переговоры с каталонским клубом по переходу 22-летнего бразильца. Однако генеральный директор клуба отрицает стоимость игрока в €40 млн, писал News.ru.