Руководство мадридского «Реала» решило этим летом значительно усилить состав, чтобы вернуть «галактикос» на вершину футбольного олимпа — негоже испанскому гранду уступать по всем фронтам. Для этого, если верить появившимся слухам, даже выделили гигантскую сумму — 500 миллионов евро.
Данная цифра, может, и преувеличена, но мадридцы уже раскошелились на пятерых игроков, двое их которых в сумме потянули на 160 миллионов. Да, Эден Азар и Лука Йович должны прибавить мощи «Реалу», который за последний сезон растерял свой привычный чемпионский ритм, став похожим на культуриста в межсезонье: вроде бы мускулы есть, но и жирка многовато.
Этим летом Зинедин Зидан уже заполучил помимо Азара и Йовича Эдера Милитао, Ферлана Менди и Родриго. Последнего называют одним из самых перспективных футболистов Бразилии. «Реал» заполучил атакующего полузащитника ещё тем летом, но оставил «дозревать» на год — надо было, чтобы парню исполнилось 18 лет. За всё про всё со счёта мадридцев списали 303 миллиона.
Да, такие серьёзные метаморфозы потребуют того, чтобы тренерский штаб затеял чистку рядов, избавившись от ненужных исполнителей. В их списке, к примеру, оказались и Гарет Бэйл, и Лукас Васкес, и Хамес Родригес. В подвешенном состоянии оказались также Даниель Себальос и Иско. Не исключено, что ещё ряду футболистов будет предложено заниматься своим трудоустройством, так как «Реал» пока не собирается останавливаться в массовой закупке новых звёзд.
Кто-то, как сделал это Себальос, даже высказал своё «фи» главному тренеру, добавив, что в новой команде он выступать не планирует. Однако есть ряд тех, кто особо не торопится собирать вещички, что может привести к определённым трудностям: финансовый fair play пока ещё никто не отменял, а это значит, что большую часть потраченных средств нужно покрыть продажей игроков, чтобы не столкнуться с санкциями от футбольных чиновников.
Стоит отметить, что все пять сделок оказались в топе самых солидных трансферов этого лета. И есть ощущение, что сумма, которую потратили на Азара (100 миллионов) вряд ли будет побита.