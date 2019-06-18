Руководство мадридского «Реала» решило этим летом значительно усилить состав, чтобы вернуть «галактикос» на вершину футбольного олимпа — негоже испанскому гранду уступать по всем фронтам. Для этого, если верить появившимся слухам, даже выделили гигантскую сумму — 500 миллионов евро.

Данная цифра, может, и преувеличена, но мадридцы уже раскошелились на пятерых игроков, двое их которых в сумме потянули на 160 миллионов. Да, Эден Азар и Лука Йович должны прибавить мощи «Реалу», который за последний сезон растерял свой привычный чемпионский ритм, став похожим на культуриста в межсезонье: вроде бы мускулы есть, но и жирка многовато.

Этим летом Зинедин Зидан уже заполучил помимо Азара и Йовича Эдера Милитао, Ферлана Менди и Родриго. Последнего называют одним из самых перспективных футболистов Бразилии. «Реал» заполучил атакующего полузащитника ещё тем летом, но оставил «дозревать» на год — надо было, чтобы парню исполнилось 18 лет. За всё про всё со счёта мадридцев списали 303 миллиона.

новый игрок Реал Мадрида Эден Хазард и президент клуба Флорентино Перес JuanCarlos/Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Да, такие серьёзные метаморфозы потребуют того, чтобы тренерский штаб затеял чистку рядов, избавившись от ненужных исполнителей. В их списке, к примеру, оказались и Гарет Бэйл, и Лукас Васкес, и Хамес Родригес. В подвешенном состоянии оказались также Даниель Себальос и Иско. Не исключено, что ещё ряду футболистов будет предложено заниматься своим трудоустройством, так как «Реал» пока не собирается останавливаться в массовой закупке новых звёзд.

Кто-то, как сделал это Себальос, даже высказал своё «фи» главному тренеру, добавив, что в новой команде он выступать не планирует. Однако есть ряд тех, кто особо не торопится собирать вещички, что может привести к определённым трудностям: финансовый fair play пока ещё никто не отменял, а это значит, что большую часть потраченных средств нужно покрыть продажей игроков, чтобы не столкнуться с санкциями от футбольных чиновников.

Стоит отметить, что все пять сделок оказались в топе самых солидных трансферов этого лета. И есть ощущение, что сумма, которую потратили на Азара (100 миллионов) вряд ли будет побита.

10 самых дорогих трансферов этого лета