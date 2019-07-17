Полузащитник сборной Украины и футбольного клуба «Шальке» Евгений Коноплянка не станет продолжать игровую карьеру в России или Китае.
Ранее стало известно, что наиболее возможный вариант продолжения карьеры является турецкий «Фенербахче», сообщает Bild.
В прошедшем сезоне 29-летний хавбек сыграл за гельзенкирхенцев 21 матч и отличился одним голом.
Украинский футболист перешёл в «Шальке» из испанской «Севильи» в 2017 году. Немцам трансфер обошёлся в €12,5 млн и рассчитан ещё на год. На данный момент специалисты оценивают игрока в €6,5 млн.
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) подписал полузащитника «Севильи» Пабло Сарабию, писал News.ru.