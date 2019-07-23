Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника — сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола, — цитирует Кононова пресс-служба клуба.