Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов поделился мнением о сопернике «красно-белых» в третьем отборочном раунде Лиги Европы — швейцарском «Туне».
Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника — сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола, — цитирует Кононова пресс-служба клуба.
Первую игру «красно-белые» проведут на выезде. Матчи пройдут 8 и 15 августа.
Победитель данной стадии квалификации отправится в раунд плей-офф ЛЕ.
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