3 августа состоялся матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между двумя столичными командами и непримиримыми соперниками. Московский «Спартак» принимал дома «Динамо». Матч закончился грустной ничьей — 0:0. Но главное событие — нападающий «красно-белых» Эсекьель Понсе был удалён за прямой удар в живот голкипера Антона Шунина. Однако сказать, что игра подопечных Олега Кононова стала от этого хуже, нельзя. Даже наоборот, «Спартак» смотрелся на фоне полноценного «Динамо» гораздо интереснее.

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил, почему не получилось забить, учитывая преимущество.

— «Динамо» уже второй раз получает отрезок в большинстве, но не может забить ни одного гола. Более того, даже в конце с «Рубином» могли пропустить. С чем связана такая игра?

— Я бы не сказал, что у нас слабая работа в большинстве, мы пытались создать явные моменты, но не получалось. Надо было где-то поточнее сыграть.

— Как проходила подготовка к «Спартаку», учитывая, что сложно было предугадать состав, пришло много новичков?

— Предугадать состав действительно было сложно, но мы практически угадали, но там произошли незначительные изменения. Мы отталкивались от своей игры, главное — как мы будем действовать, гадать на кофейной гуще не было смысла.

— Как Сергей Паршивлюк вписался в команду?

— Мне нравится, как Паршивлюк вписался в команду как по профессиональным, так и по человеческим качествам, он становится одним из лидеров.

— Ещё один дебютант в составе — Клинтон Н’Жи. Как оцените его игру на позиции? Может ли он играть на фланге вторым нападающим?

— Н’Жи может играть на нескольких позициях, я не знаю, почему его окрестили чистым форвардом. Переубеждать никого не собираюсь. Он вышел, я могу сказать, что он будет играть сильнее. Тренировки на этой неделе бесследно не проходят, мы решили дать ему время, чтобы сыграл.

Спустя пару минут появился главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов.

— Непростой матч. Ребята отдали все силы. Но не удалось победить, было сложно с учётом определённых обстоятельств, которые сейчас у нас складываются: многие игроки на этой неделе покинули команду, другие приходят. Но я могу поблагодарить ребят за то, как они организованно играли, за сплочённость, которая была с первых минут.

— Являлся ли выход Андре Шюррле запланированным или в этом был определённый риск?

— Да, это был риск. Он только вчера провёл одну тренировку, но ход игры так складывался, что мне нужен был игрок, который будет стараться искать свободные зоны при контратаках.

— Говорили с Понсе? Что это было — безумие или потеря концентрации? Как оцените этот эпизод?

— Это игровой момент. Понсе — парень настойчивый, всегда борется с противником: защитником или вратарём. Здесь чисто игровой эпизод, он не видел. Он думал, что голкипер стоял в воротах. Конечно, если бы он обратил внимание, то ни в коем случае не пошёл.

— Джордан Ларссон в заявке на чемпионат уже есть, а в заявке на игру не было. Почему посчитали не включать в состав?

— Ларссон только подписал контракт, и мы не успели его заявить.

— Кто теперь займёт позицию центрального нападающего с учётом того, что Понсе рискует получить дисквалификацию более чем на один матч?

— Нам есть кем заменить Понсе. Есть Шюррле, есть Ларрсон, а он центральный нападающий. Проблем нет. Мы их и брали с учётом качеств в виде скорости.

— О чём говорили в перерыве с командой? Было ли желание победить?

— Безусловно, мы хотели победить. Говорили о тех ошибках, которые увидели в первом тайме. Мы не так организованно играли в отборе. Настраивались на второй.

— Команда не забила ни одного мяча с игры. Вас это беспокоит, или проблем нет?

— Нас всех это беспокоит: и меня, как главного тренера игроков, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, следующие матчи принесут удовлетворение от голов и побед.

— Самая загадочная позиция стартового состава перед игрой — место левого полузащитника Александра Ташаева. Объяснялось ли эмоциональным состоянием, с учётом того, что он бывший динамовец? И как готов Мирзов?

— Оценивать игру я не буду, потому что, в первую очередь, более детальные оценки я даю на разборе игры. Выбор пал на Сашу потому, что он хорошо тренировался. Он хотел попасть в состав, он получил это место. Мы знаем о том, что есть нюансы, когда игроки выходят против бывшей команды.

Мирзов сейчас в серьёзном тренировочном процессе. Есть опасения, чтобы не навредить ему, чтобы он не получил травмы. К следующим играм он подойдёт, но всё будет зависеть от конкуренции.

— Аяз Гулиев и Зелимхан Бакаев — что ни матч, то жёлтая карточка. Можно ли с этим что-то сделать?

— Можно, но не буду говорить, каким образом. Идёт постоянная работа на эту тему. Надеюсь, что мы добьёмся своего и регулярные карточки они не будут получать. У них чересчур вспыльчивый характер.

— На трибунах было более или менее хорошо и спокойно. Вы встречались с болельщиками, и повлияло ли это положительно на игру?

— Мы регулярно встречаемся с болельщиками и будем ещё ближе. Была прекрасная атмосфера, очень жаль, что не выиграли, но показали характер.