Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) исключила из Международной федерации футбола (ФИФА) президента Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.
Причиной стали высказывания Тапиа в адрес организации. Чиновник заявил, что сборная Аргентины проиграла полуфинал Кубка Америки-2019 национальной команде Бразилии из-за судейства и качества полей. Выбора нового члена совета ФИФА пройдут позже, сообщает TSN.
Представители КОНМЕБОЛа посчитали, что обвинения президента Федерации носят слишком серьёзный характер.
Ранее News.ru писал, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси на один матч.