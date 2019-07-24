Фото: Cezaro De Luca/dpa/Global Look Press

Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва считает, что уравнивать зарплаты женщин и мужчин не нужно.

Тема равенства и того, что женщины и мужчины должны получать одинаково, постоянно всплывает. Но в моей системе координат нет такого, — заявила Лопырёва в эфире «Русского радио». Кроме того, посол...