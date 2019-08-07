https://static.news.ru/photo/1de185e6-b9a4-11e9-93ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Московский футбольный ЦСКА интересуется нападающим чешской «Млады Болеслав» россиянином Николаем Комличенко.

«Армейцы» намерены вступить в борьбу за форварда, несмотря на то, что у него согласованы все детали трансфера в «Локомотив», сообщает « Чемпионат ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» (Чехия) Комличенко. Сделка с 24-летним игроком будет оформлена до конца недели, писал News.ru. Между тем председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего по условиям контракта выходят за пределы разумного.

В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, установив рекорд лиги, забив 28 мячей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €3,5 млн.