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Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий в Главной футбольной лиге (MLS) за «Лос-Анджелес Гэлакси», признался, что может вернуться в амстердамский «Аякс» после завершения карьеры.

Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса», — цитирует Ибрагимовича De Telegraaf. Также нападающий добавил, что справился бы...