https://static.news.ru/photo/fd214482-a6d3-11e9-88f9-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий КомбаровФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.
Выигрывать всегда приятно. Особенно в первом туре, да ещё и победить ЦСКА, — цитирует Комбарова пресс-служба клуба.
32-летний защитник играл за «Спартак» с 2010 года. В составе «красно-белых» спортсмен стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок РФ (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Комбаровым по обоюдному согласию сразу после Дениса Глушакова.
«Спартак» обыграл «Сочи» в первом матче в сезоне, писал News.ru.