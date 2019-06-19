https://static.news.ru/photo/ea4a966a-9283-11e9-b771-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владимир Ерастов/News.ru

Команда информационного портала News.ru дебютировала в Любительской женской футбольной лиге «Пантеон», участие в которой принимают более 20 команд.

Таким образом, мы стали пятым федеральным СМИ из тех, которые представлены своими командами в Лиге, вместе с ФК «Чемпионат», ФК МК («Московский Комсомолец»), ФК «Спорт-Экспресс» и ФК Мusicboх (телеканал Music Box Russian).

News.ru выступает в дивизионе FASHION, в котором наша команда сыграла уже четыре матча в рамках Кубка Москвы сезона весна/лето-2019 против «Беркута» (1:4), «Победы» (0:0), United Mums (1:1), «Синергии» (5:0). Все семь голов в составе News.ru забила Елизавета Калиманова.

Любительская женская футбольная лига (ЛЖФЛ) была создана в июле 2015 года. Главной целью лиги являются пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи, популяризация женского любительского футбола и активное вовлечение молодёжи в массовый спорт и социально-благотворительную деятельность.