https://static.news.ru/photo/0e9bdb60-91b1-11e9-ac80-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Колосков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Убеждён, что информация о его участии в коррупционных схемах — странная. Мишель достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность, — приводит слова Колоскова « Спорт-Экспресс ».

Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.

Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.