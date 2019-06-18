https://static.news.ru/photo/e78e1524-91dd-11e9-94a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Осуждённые за драки в центре Москвы нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, футболист ФК «Краснодар» Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий будут этапированы в колонию одного из ближайших к Москве регионов. Об этом сообщил глава столичного УФСИН Сергей Мороз.

Мы ждём получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области, — цитирует Мороза АГН «Москва» .

Начальник столичного главка тюремного ведомства добавил, что пока неизвестно, будут ли футболисты отбывать наказание в одной или в разных колониях.

Как писал News.ru, ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о сроке, в течение которого его клиент и Александр Кокорин отправятся в колонию общего режима.

Пресненский суд Москвы приговорил 8 мая Александр Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Мосгорсуд 13 июня отменил приговор и вынес новый, назначив те же сроки, пересчитав их время содержания под стражей из расчёта день за полтора. Таким образом, осуждённым осталось отсидеть около полугода.