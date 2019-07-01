https://static.news.ru/photo/dd941d42-9c0b-11e9-8117-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осуждённый за драки в центре Москвы, заявил, что «тюрьма ничему не научила».

Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была, — приводит слова Кокорина « МК ».

8 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Мамаева и Кокорина могут этапировать в колонию к концу недели, заявил адвокат первого спортсмена Игорь Бушманов, писал News.ru.