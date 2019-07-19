https://static.news.ru/photo/437521f4-abdb-11e9-8a86-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осуждённый за драки в центре Москвы, рассказал, чем питается в тюрьме.

Я на воле не ел никогда колбасу, шоколадки. Позволял себе редко. Здесь есть возможность. То есть мы следим за весом, да. Стараемся всегда, — цитируют футболиста «Вести.ru» .

Футболисты Кокорин и Мамаев были участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

По факту драк было возбуждено уголовное дело. 8 мая суд вынес решение, согласно которому Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима, писал News.ru.