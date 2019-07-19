https://static.news.ru/photo/af067052-abc8-11e9-920b-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осуждённый за драки в центре Москвы, заявил, что тюрьма помогла ему поменять своё мировоззрение.

Колония как раз даёт понимание о том, что за содеянное тобой ты находишься здесь, и ты исправляешься, и у тебя есть понимание, что ты должен делать в СИЗО. Вот у меня такого понимания не было, — цитируют футболиста «Вести.ru» .

Футболисты Кокорин и Мамаев были участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

По факту драк было возбуждено уголовное дело. 8 мая суд вынес решение, согласно которому Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима, писал News.ru.