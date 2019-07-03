https://static.news.ru/photo/52a2b3de-9d6d-11e9-8634-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии футболиста Александра Кокорина. По её словам, спортсмен начал проходить курс реабилитации в одной из столичных клиник.

При этом она не сказала, в какое именно учреждение отправился Кокорин. Кроме того, она заявила, что ей неизвестно, сколько продлятся реабилитационные процедуры, но они будут идти до этапирования спортсмена в колонию, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Кокорин, осуждённый за драки в центре Москвы, заявил, что «тюрьма ничему не научила». Он отметил, что было бы больше толку, если бы его сразу отправили на исправительные работы.