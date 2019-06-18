https://static.news.ru/photo/1f4c9876-91a9-11e9-9cf5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о сроке, в течение которого его клиент и Александр Кокорин отправятся в колонию общего режима.

Сначала должно поступить постановление, потом в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. До этого момента информация не разглашается, — сказал Бушманов « Спорт-Экспрессу ».

Согласно решению инстанции, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.

31 мая адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь в восстановлении справедливости по отношению к осуждённым.

Как ранее писал News.ru, Мосгорсуд оставил без изменений приговор Кокорину и Мамаеву.