Кокорин и Мамаев в течение двух недель отправятся в колонию
Андрей Лёвин
12:10, 18 июня 2019
https://static.news.ru/photo/1f4c9876-91a9-11e9-9cf5-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о сроке, в течение которого его клиент и Александр Кокорин отправятся в колонию общего режима.
Сначала должно поступить постановление, потом в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. До этого момента информация не разглашается, — сказал Бушманов «Спорт-Экспрессу».
Согласно решению инстанции, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.