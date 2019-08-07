https://static.news.ru/photo/1639eee6-b927-11e9-a61e-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Футбольный клуб «Салют Белгород», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии № 4 Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Как сообщается, матч 10 августа пройдёт в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области в закрытом режиме.

«Салют Белгород» после трёх туров первенства ПФЛ занимает третье место в зоне «Центр» с шестью очками, информирует « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что отбывающие наказание за драки в Москве Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области. СПЧ, в свою очередь, готов помочь им выйти на свободу по УДО.