https://static.news.ru/photo/08368a12-b52a-11e9-8655-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отбывающие наказание за драки в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, — сообщил собеседник АГН « Москва ».

Футболисты стали участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. По факту драк было возбуждено уголовное дело. 8 мая суд вынес решение, согласно которому Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.

Ранее News.ru писал, что стали известны даты освобождения скандальных футболистов. Павла Мамаева отпустят 6 ноября 2019 года, а нападающий «Зенита» Александр Кокорин выйдет на волю 7 декабря.