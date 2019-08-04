Старт «Сочи» в премьер-лиге был неудачным -— команда успела проиграть «Краснодару» (0:3), «Зениту» (0:2) и «Спартаку» (0:1).
Ранее News.ru сообщал, что единственная крупная победа в третьем туре ЧР случилась в Краснодаре. В том, что «дерби Краснодарского края» против дебютантов премьер-лиги из Сочи получилось необычайно зрелищным, есть заслуга каждого футболиста «Краснодара»: все на своих позициях смотрелись гармонично и действовали эффективно. Вот и правый защитник «быков» Сергей Петров отлично исполнил роль «модератора» для левофлангового сочинцев Эльмира Набиуллина. В итоге всё закончилось второй жёлтой карточкой и удалением экс-игрока «Зенита», а Петров в концовке помог Магомеду-Шапи Сулейманову сотворить красивейший гол, отдав удобную и своевременную передачу под удар.