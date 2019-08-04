https://static.news.ru/photo/8ea70312-b70d-11e9-bdd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Футбольный клуб «Сочи» заработал первое очко в чемпионате России. Команда, принадлежащая бизнесмену Борису Ротенбергу, в четвёртом туре сыграла на своём стадионе «Фишт» вничью с «Уфой» — 0:0.

При этом хозяева поля за 90 минут только один раз пробили в створ ворот команды из Башкортостана. О первом набранном балле в зачёт ЧР сообщается на странице клуба в Twitter .

Старт «Сочи» в премьер-лиге был неудачным -— команда успела проиграть «Краснодару» (0:3), «Зениту» (0:2) и «Спартаку» (0:1).

Ранее News.ru сообщал, что единственная крупная победа в третьем туре ЧР случилась в Краснодаре. В том, что «дерби Краснодарского края» против дебютантов премьер-лиги из Сочи получилось необычайно зрелищным, есть заслуга каждого футболиста «Краснодара»: все на своих позициях смотрелись гармонично и действовали эффективно. Вот и правый защитник «быков» Сергей Петров отлично исполнил роль «модератора» для левофлангового сочинцев Эльмира Набиуллина. В итоге всё закончилось второй жёлтой карточкой и удалением экс-игрока «Зенита», а Петров в концовке помог Магомеду-Шапи Сулейманову сотворить красивейший гол, отдав удобную и своевременную передачу под удар.