Фото: Stephen Gaunt, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.

Как сообщает Football Italia, француз был остановлен полицией в своём джипе. Сначала он отказывался «продуваться» в алкотестер, но спустя час согласился. Анализы обязали правоохранительные органы отобрать у француза права. Давид...