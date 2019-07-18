Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп определил главного фаворита в гонке за чемпионство в Английской премьер-лиге в новом сезоне.
Уже ясно, что «Манчестер Сити» снова главный фаворит АПЛ. Впечатляет их решимость и жадность до побед, — приводит слова Клоппа The Telegraph.
По итогам прошедшего сезона «Манчестер Сити» занял первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 98 очками. Подопечные Юргена Клоппа стали вторыми. В их активе 97 очков.
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на сравнение с наставником английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, писал News.ru.