https://static.news.ru/photo/dd2c5d8a-9bfa-11e9-b3cb-fa163e074e61_1024.jpg Василий Кикнадзе Фото: АГН «Москва»

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что ответ на письмо болельщиков поступит.

Официальное заявление, конечно же, будет. Мы такие вещи просто так не оставляем, — приводит слова Кикнадзе Sport24 .

Ранее объединение болельщиков ФК «Локомотив» United South обратилось к председателю совета директоров с претензиями на слова коммерческого директора Марата Фаттахова о ценах на сезонные абонементы сезона-2019/20 и об отсутствии реакции клуба, в частности, генерального директора Василия Кикнадзе, на ситуацию в финале Кубка России, который проходил в Самаре. Тогда болельщикам запретили проносить согласованные флаги и баннеры для перформанса. Также они заявили, что Кикнадзе ни разу не встретился с болельщиками после назначения на занимаемую должность.

«Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов, ранее писал News.ru.