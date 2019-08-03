https://static.news.ru/photo/c067ad30-b60d-11e9-9dbb-fa163e074e61_660.jpgВасилий КикнадзеФото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Это был тяжелый матч, мы непросто входим в сезон. По очкам, может быть, все не так трагично, но видно, что играем натужно, пока не летим. С психологией у этой команды все нормально — нужны еще два-три игрока, и все будет прекрасно, — цитирует Кикнадзе ТАСС.
Встреча завершилась со счётом 2:1. Мячи в составе «железнодорожников» записали на свой счёт нападающий Фёдор Смолов, головой замкнувший навес Мацея Рыбуса, и Гжегож Крыховяк, принёсший победу на 94-й минуте.
Благодаря этому «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья» опустились на 11-е.
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