Это был тяжелый матч, мы непросто входим в сезон. По очкам, может быть, все не так трагично, но видно, что играем натужно, пока не летим. С психологией у этой команды все нормально — нужны еще два-три игрока, и все будет прекрасно, — цитирует Кикнадзе ТАСС .