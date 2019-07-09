https://static.news.ru/photo/7ca39dce-a28b-11e9-9755-fa163e074e61_1024.jpg Фото: firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что голкипер Гильерме, скорее всего, покинет команду после истечения контракта. По его словам, другой московский клуб заинтересован в переходе голкипера.

Мы не готовы повторить предложение, которое Гильерме получил от другого московского клуба. Мы сделали предложение по схеме «1+1», у него на столе предложение на три года. Сильное, богатое предложение. Я за эти деньги могу взять в Европе сильного, хорошего вратаря. В той ситуации, в которой находится клуб, я не могу платить за верность такие деньги. Мы и так сильно подняли. У нас было первое предложение 1,9 млн (евро за сезон), мы его сильно увеличили. Но всё равно отстаём от предложения другого клуба. Скорее всего, Гильерме останется у нас до 31 декабря, а потом уйдёт, — сказал Кикнадзе.

Кроме того, он рассказал о ситуации с продлением контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

Что касается Тарасова, к сожалению, тяжёлый груз из-за непродления контракта лёг на мои плечи. Он в этот момент находился в отпуске. Он попросил поехать в клинику, получил добро. Там принял решение самостоятельно провести операцию, — заявил Кикнадзе.

По его словам, травму можно было вылечить не хирургически. Он добавил, что теперь клуб может обратиться в суд из-за сложившейся ситуации.

Кикнадзе также прокомментировал уход из команды Хвичи Кварацхелии.

Он не виноват в этом. Если называть вещи своими именами, то его увезли агенты, которые на этом быстро заработали деньги. Мне жалко, что он ушёл, очень жалко. Наверное, нужно было быть более жёстким и требовать немедленно подписать контракт, сразу как договорились, пока не появились какие-то дополнительные требования. Это не получилось, я жалею об этом, — заключил он.

Ранее Кикнадзе заявил, что на трансферы у «Локомотива» в этом сезоне выделено 7 млн евро. При этом РЖД ежегодно выделяют клубу 5 млрд рублей (около 70 млн евро).