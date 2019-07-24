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Заслуженный тренер России по футболу, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев подписал рекомендательное письмо бывшему главе раменского футбольного клуба «Сатурн», криминальному авторитету Олегу Шишканову.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». Я тронут и благодарен всем людям которые это написали ценю с ними дружбу, — заявил Шишканов в суде. Ранее помимо Газзаева за Шишканова вступились...