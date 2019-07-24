Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по итогам рассмотрения событий на матчах второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Cтарший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Такими же санкциями наказаны наставники ЦСКА Виктор Гончаренко и «Локомотива» Юрий Сёмин, сообщает пресс-служба РФС.
Петербургский «Зенит» оштрафован за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
Ранее КДК РФС отстранил игрока московского «Спартака» Резиуана Мирзова на два матча Кубка России, писал News.ru.