Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал уход Дениса Глушакова из состава «красно-белых».

У него такой опыт, что он ещё может спокойно играть во многих клубах. Если всё нормально, в нашем чемпионате можно играть до 40 лет, Глушаков, конечно, не исключение, — цитирует...