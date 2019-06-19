Анзор Кавазашвили Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Дениса Глушакова из стана «красно-белых».

Уход из «Спартака» — это лучший выход для самого Дениса, он увёл своё имя от дальнейших унижений. Болельщики, конечно, не простят ему многое. В чём он виноват, я не знаю, пусть это останется на его душе, — цитирует советского футболиста «Чемпионат».

19 июня «красно-белые» расторгли соглашение с хавбеком по обоюдному решению.

Всего за «Спартак» Глушаков провёл 173 матча и забил 23 гола.

Ранее News.ru писал, что Глушаков высказался о недоброжелателях и будущем в «Спартаке».

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