Экс-вратарь сборной СССР назвал уход Глушакова из «Спартака» лучшим выходом
Андрей Лёвин
13:56, 19 июня 2019
https://static.news.ru/photo/d8e21274-9281-11e9-983d-fa163e074e61_1024.jpgАнзор КавазашвилиФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Дениса Глушакова из стана «красно-белых».
Уход из «Спартака» — это лучший выход для самого Дениса, он увёл своё имя от дальнейших унижений. Болельщики, конечно, не простят ему многое. В чём он виноват, я не знаю, пусть это останется на его душе, — цитирует советского футболиста «Чемпионат».
19 июня «красно-белые» расторгли соглашение с хавбеком по обоюдному решению.
Всего за «Спартак» Глушаков провёл 173 матча и забил 23 гола.
Ранее News.ru писал, что Глушаков высказался о недоброжелателях и будущем в «Спартаке».