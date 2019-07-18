https://static.news.ru/photo/89a598fc-a93d-11e9-90bb-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).

Я просто не понимаю, для чего и зачем. Больше игр? А когда их играть? Если и сейчас-то некогда. Сделали Кубок с 1/8 финала по два матча и потом не знали, куда их засунуть? Появятся ещё четыре матча — и куда их засовывать? — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Commandos.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом РФС позднее.

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении РПЛ, ранее писал News.ru.