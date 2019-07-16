https://static.news.ru/photo/9ca8c750-a7d8-11e9-959d-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на сравнение с наставником английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? — приводит слова Карпина пресс-служба команды.

50-летний специалист возглавляет «Ростов» с 2017 года. В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) его подопечные дома одержали победу над «Оренбургом» со счётом 2:1.

Очередной сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал с места в карьер. В первых же матчах было зафиксировано несколько неожиданных результатов, и даже команды из топ-5 либо потеряли очки, либо с огромным трудом взяли три очка, писал News.ru.