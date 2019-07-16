Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на сравнение с наставником английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? — приводит слова Карпина пресс-служба команды.
50-летний специалист возглавляет «Ростов» с 2017 года. В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) его подопечные дома одержали победу над «Оренбургом» со счётом 2:1.
Очередной сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал с места в карьер. В первых же матчах было зафиксировано несколько неожиданных результатов, и даже команды из топ-5 либо потеряли очки, либо с огромным трудом взяли три очка, писал News.ru.